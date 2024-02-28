صحو مع بعض الغيوم وأمطار شمالية.. إليك طقس العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".واضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مشيرة الى ان "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".