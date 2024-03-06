طقس العراق للأيام المقبلة: غيوم بالوسط والجنوب وأمطار في الشمال

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا إلى غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلا في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر رعدية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلا في القسم الشمالي من البلاد".وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحوا إلى غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية فيها، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".