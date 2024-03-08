أمطار حاضرة وحرارة متذبذبة.. طقس العراق للأيام الأربعة القادمة

وذكرت تقارير هيئة الانواء الجوية واطلعت عليها السومرية نيوز، ان المناطق الوسطى والجنوبية ابتداء من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، سيكون صحوا مع بعض الغيوم في بعض الأجزاء، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.اما المنطقة الشمالية فتكون غائمة جزئيا وتشهد تساقط امطار خفيفة، فيما ترتفع درجات حرارتها يوم الاثنين، مع استقرارها نسبيا في الوسط والجنوب.وتشير خرائط الطقس الى وجود امطار حول المعدل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان ولاسيما في المناطق الغربية والشمالية الغربية.