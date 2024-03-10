تعرف على طقس العراق خلال الأيام الأولى لشهر رمضان

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الاثنين، سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر بعد الظهر وتكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في الوسط والجنوب ومقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي".وأضاف، أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مشيرا إلى، أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح البيان، أن "يوم الخميس القادم، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".