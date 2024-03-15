وتشير مواقع وخرائط الطقس العالمية التي تابعتها السومرية نيوز، الى ان الامطار ستكون في ذروتها خلال ساعات المساء اليوم الجمعة وكذلك الاثنين، اما الثلاثاء فتكون الامطار من الصباح وحتى المساء.وتشير مؤشرات الطقس الى ان يوم الاثنين ستكون احتمالية الامطار 5% خلال ساعة الـ12 ظهرا وتتراوح بين 10 الى 35% في ساعات المساء الأخرى، لتكون احتمالتيها 40% في الساعة الـ12 من منتصف الليل في بغداد.اما الثلاثاء فستكون الامطار غزيرة وتصل احتماليتها الى 90% في الساعة السادسة مساء.اما اليوم الجمعة ستكون هناك امطار تصل لـ44% بين الساعة السادسة والعاشرة مساء، اما يوم الثلاثاء تكون ذروة غزارة الامطار محصورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساءً.