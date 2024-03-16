أمطار وحالوب ابتداءً من الإثنين.. إليك طقس العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز أن "طقس غد الأحد، على العموم سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الشمالية والوسطى وتكون رعدية أحياناً مع فرصة لتساقط (الحالوب)، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".واضافت أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً مع فرصة لتساقط (الحالوب)، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ويكون صحواً إلى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد، وترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية".