الأنواء الجوية عن طقس العراق: أمطار رعدية وحالوب بدءاً من الغد

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس غد الاثنين، سيكون غائماً مع امطار رعدية وفرصة لتساقط (الحالوب) وتكون امطار على العموم خفيفة الى متوسطة الشدة، بينما تكون غزيرة على الاقسام الشرقية من البلاد والمرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون غائماً ممطر مع حدوث عواصف رعدية وتكون الامطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في الاقسام الشرقية من البلاد وفوق المرتفعات الجبلية مع فرصة لتساقط (حالوب) وفرصة لحدوث السيول في الاقسام الحدودية الشرقية ويتحسن الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليلاً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية وقليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع في المنطقة الشمالية".وأشار إلى أن "الاربعاء القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً ممطر في المنطقة الشمالية وحدوث عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس القادم، الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع امطار خفيفة متفرقة، ويكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".