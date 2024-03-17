توقعت حدوث سيول وانخفاض الحرارة.. الأنواء تكشف تفاصيل الموجة المطرية المرتقبة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً والثاني من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية دافئة ورطبة نسبياً ليكون الطقس يوم الاثنين 18 آذار 2024 غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وتزداد غزارتها ليلاً مع حدوث عواصف رعدية في مناطق متعددة من البلاد، فيما تكون الرياح على العموم جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة (30-40) كم/س وتشتد أحياناً إلى أكثر من 50كم/س مع انخفاض قليل في درجات الحرارة".أما يوم الثلاثاء 19 آذار 2024، "فيكون الطقس غائم مصحوب بتساقط أمطار متوسطة الشدة وتساقط الحالوب وتزداد غزارتها في المنطقتين الشمالية والجنوبية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى مع حدوث سيول في المناطق الحدودية الشرقية (ديالى، كركوك، واسط، العمارة)، وكذلك في المناطق الشمالية من البلاد (أربيل، سليمانية، دهوك، الموصل). فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة (30 – 40) كم/س تتحول إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة 30 – 40كم/س كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد عدا المنطقة الجنوبية".وبينت الهيئة، أن "طقس الأربعاء 20 آذار 2024، سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متعددة من المنطقة الشمالية".