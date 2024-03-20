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الأمطار تعاود نشاطها بدءاً من هذا الموعد.. طقس العراق للأيام المقبلة
أخبار الطقس
2024-03-20 | 03:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,030 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار رعدية متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية والشمالية منها، أما درجات الحرارة سترتفع بضع درجات في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".
وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً مع تساقط امطار رعدية خفيفة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تكون متوسطة الى غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".
وبينت الهيئة أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جرئياً، مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".
ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون على العموم غائماً مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".
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