غدًا.. غيوم محمّلة بمياه البحر الأحمر تتوعد العراق والسيول حاضرة

وبحسب خرائط الطقس، فأن مناطق البلاد تتأثر يوم غد الأحد بحالة جوية ممطرة ناتجة عن منخفض جوي علوي مصحوب بتيارات مدارية مشبعة بالرطوبة من البحر الأحمر ليكون الطقس في المناطق كافة بين غائم جزئي وغائم ثم تتطور الحالة تدريجيا مع اندماج كتلتي المنخفضين الجويين، وعلى اثر ذلك تتطور السحب الركامية المصحوبة بهطول امطار مختلفة الشدة مع فرص حدوث البرق والرعد .وبحسب الراصدين الجويين، فأن حالات الربيع تعرف بكونها مزنية تهطل منها امطار تمتاز بالغزارة احيانا وتساقط حبات البرد كذلك وممكن ان يحدث ذلك في حال توفرت كميات كافية من الرطوبة والتبريد المناسب.وتوضح خرائط الطقس ان المناطق الأعلى كمية امطار تكون ضمن الرقعة الحمراء، هي مناطق شرق البلاد على الحدود العراقية الإيرانية، وهذا يعني ان محافظات شرق البلاد ستشهد سيولا غدا الاحد، ثم اقل منها اللون الاصفر بعدها اللون الأخضر، وهو اللون الذي يسيطر على مناطق شمال ووسط وشرق العراق، بحسبما تظهر الخرائط.