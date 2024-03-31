طقس العراق.. صيف مبكّر خلال الأسبوع الحالي "وانقلاب مطري" خلال العيد

وابتداء من اليوم الاحد، سيبدأ ارتفاع تدريجي ملحوظ على درجات الحرارة في كافة مدن البلاد ومن بينها العاصمة بغداد ويستمر الارتفاع على مدار ايام الاسبوع نتيجة لاندفاع كتلة هوائية دافئة ذات اصول افريقية تزامناً مع سيطرة المرتفع الجوي الشبه المداري في الطبقات العليا.ومن المتوقع ان تبلغ ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال ايام عطلة نهاية الاسبوع المقبل (الجمعة والسبت) لتصل العظمى في بغداد ومدن الوسط والجنوب الى أواخر الثلاثينيات.وسينجم عن هذا الارتفاع اجواء معتدلة الى حارة شبه صيفية كذلك من المتوقع ان تكون الرياح متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة واحيانا نشطة تثير الغبار الخفيف.اما بخصوص فرص هطول الامطار فتكون معدومة في كافة مدن البلاد ويستتب الاستقرار الجوي على اثر ذلك في كافة انحاء البلاد.وبحسب التوقعات البعيدة هناك مؤشرات اولية لحالة مطرية قبيل العيد او ربما خلال ايام عيد الفطر المبارك، تمتاز بالغزارة.