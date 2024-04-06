طقس العراق.. الأمطار تباشر أعمالها في 6 محافظات وتستعد للبقية

وبحسب تقارير الرصد الجوي، فأن منخفض البحر الأحمر يندفع السبت نحو أجواء مدن العراق، لتكون غائمة جزئيًا في مدن شمال البلاد خلال النهار، وبعدها تندفع نحو باقي المدن.ويبدأ الهطول المطري اليوم السبت في نيـنوى والانبار ودهوك وصلاح الدين واربيل وكركوك.ويتعمق المنخفض الجوي اكثر يوم غد الاحد ويشمل الهطول المطري كافة المدن بكميات متفاوتة مصحوبا بالبرق والرعد على فترات، وستكون هناك فرص واردة يوم الاحد لغزارة الامطار في مناطق شمال بغداد وصلاح الدين وكربلاء وشرق الانبار وربما ذي قار.وتشير خرائط الطقس الى ان الامطار الرعدية من الممكن ان تتجدد على فترات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين أيضا.