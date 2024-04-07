بالساعات والكميات.. متى تسقط الامطار في بغداد؟

السومرية نيوز-محليات



تشير خرائط الطقس الى زخات مطرية تصل احتمالية حدوثها الى 75% في بغداد خلال ساعات عصر اليوم الاحد.

وبحسب الخرائط التي اطلعت عليها السومرية، فأن احتمالية سقوط الامطار في بغداد تبدأ بنسبة 25% بين الساعة العاشرة والـ12 ظهرًا وبكميات لاتتجاوز الـ0.2 مليمتر.



لكن نسبة الاحتمالية وكذلك كميات الامطار ترتفع بين الساعة الرابعة عصرا والثامنة مساءً في بغداد، حيث تبلغ نسبة احتمالية الهطول 75%، اما كمية الامطار فترتفع الى اكثر من 1.6 مليمتر، بحسب ما تظهر خرائط الطقس.