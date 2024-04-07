هل يؤثر الكسوف الكلّي المرتقب على رؤية هلال العيد؟

وقال عضو الاتحاد الفلكي الدولي ومدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، إن السماء ستشهد كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 نيسان/ أبريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية، إنما سيحظى بمشاهدته فقط سكان مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ."وأضاف الخبير الفلكي أن "سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك".وبين أن "أطول مدة لهذا الكسوف الكلي هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق".كما أكد عودة أن ما "يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري خلاله، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا".وبينما لايشاهد الكسوف في المنطقة العربية، كما ان الحسابات الفلكية تؤكد عدم إمكانية رؤية الهلال أصلا مسبقا يوم الاثنين في جميع دول العالم بغض النظر عن الكسوف، فهذا يعني ان الظاهرة لن تؤثر شيئا بتحري الهلال، وان الهلال لن يتم رصده في كل الأحوال يوم الاثنين.وستتحرى الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الفائت هلال عيد الفطر يوم الاثنين 8 أبريل، أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل، لكن مركز الفلك الدولي يؤكد استحالة رؤية الهلال يوم الاثنين، وسط ترجيحات بان يكون العيد موحدا في جميع انحاء العالم يوم الأربعاء.