الانواء تصدر "التحذير الجوي رقم 1" في العراق.. ماذا يعني؟

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان قسم التنبؤ الجوي اصدر التحذير الجوي رقم (1) الخاص بالطيران المدني SIGMET للمجال الجوي العراقي للمنطقة المؤشرة عن غيوم وعواصف رعدية تؤثر على الطيران تتحرك باتجاه الشرق.ومن المؤمل ان تشهد مناطق عراقية مختلفة حالات امطار رعدية تتسم بالغزارة احيانًا في مختلف أجزاء البلاد طوال أيام عيد الفطر.