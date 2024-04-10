طقس العراق.. 3 مناطق "غير مشمولة" باستقرار الاجواء غدًا

وبحسب خرائط لطقس العراق، فأن السحب تتراكم في أجزاء واسعة من مناطق شرق البلاد، فيما تستمر الأجواء غير مستقرة هذا اليوم الأربعاء في معظم المناطق.وتستقر الأجواء غدا الخميس في معظم المدن باستثناء مدن الشمال وكذلك ديالى وشرق الكوت، حيث تستمر فيها بعض التكونات الرعدية نهار الخميس، مع انخفاض متوقع بدرجات الحرارة في كافة المدن.وشهدت مناطق ديالى زخات مطرية رعدية صباح اليوم، فيما تشهد مناطق واسعة من وسط وغرب البلاد رياحا مثيرة للغبار.