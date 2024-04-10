خلال الساعات القادمة.. متنبئ جوي: تكونات ممطرة تشمل عدة محافظات

وذكر عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان تكونات رعدية قوية ترصدها الاقمار الاصطناعية نواحي شمال نينوى وكركوك ودهوك وديالى وغرب السليمانية والكوت وصلاح الدين مساء الأربعاء.وأضاف ان الحالة تستمر في مدن شمال البلاد يوم الخميس، لافتا الى ان باقي المناطق شارفت الحالة على نهايتها تدريجيا خلال مساء اليوم والليلة وتحولت الرياح شمالية غربية.وأشار المتنبئ الجوي الى ان هناك بعض التكونات الممطرة خلال الساعات القادمة تشمل ديالى وبغداد وميسان والانبار ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط.