منخفض غاضب يطير فوق إيران ويتجه جنوبًا.. أمطار في العراق ونتائج خطيرة للخليج

وفيما يخص العراق فتشير التوقعات الى تأثر 11 محافظة بالهطول المطري، لكن هذا التوقع متغير بسبب عدم استقرار المنخفض، فاتجاه نزول المنخفض من جهة الشرق ليس في صالح العراق الذي سيتعرض لهطولات متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء فقط، بحسب خرائط الطقس.ومن المتوقع هطول الامطار في الانبار ونينوى وصلاح الدين والعاصمة بغداد وديالى وكربلاء وبابل والبصرة وبادية السماوة وبادية النجف واربيل، وربما سيكون هنالك تطور للحالة".ولا يستبعد ان تتشكل موجات غبار جديدة في مناطق محدودة مع بعض النشاط بالرياح السطحية المتقلبة.وسيكون تأثير المنخفض حسب حركته الحالية، شديدا على دول حوض الخلي، لذلك تتخبط توقعات نماذج الطقس العالمية في هكذا نزولات شرقية لان حركتها تخضع لتأثير المنظومات المجاورة غربا وجنوبا وشرقا، بحسب راصدين جويين.وفي سياق السيول الجارفة التي ضربت سلطنة عمان وأوقعت ضحايا، فهي بداية تأثير موجة قصيرة انفصلت من المنخفض الام المتواجد فوق ايران ويتجه جنوبا وسيكون تأثيره يوم الاثنين والثلاثاء اقوى، كما أن دول الخليج التي تقع عند السواحل عليها الحذر، بحسب الراصدين الجويين.