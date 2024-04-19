صيف وخريف وربيع.. 3 فصول ستتعاقب على طقس العراق خلال اسبوعين

وتشير خرائط طقس العراق، الى ان اجواء اليوم الجمعة مستقرة على اغلب مناطق البلاد باستثناء اقصى الشمال الشرقي ويتوقع تشكل سحب رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه مع ارتفاع درجات الحرارة بفارق درجتين.اما غدا السبت، فتكون الاجواء مستقرة على اغلب المناطق والرياح متغيرة الاتجاه تتحول احيانا الى جنوبية شرقية مع ارتفاع درجات الحرارة بفارق درجة واحدة عن الجمعة.بعد ذلك، تتاثر البلاد يوم الاحد والاثنين بمنخفض جوي حركي ترافقه رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والاتربة وفرص لتساقط امطار رعدية متفرقة، ولا تغيير متوقع بدرجات الحرارة .وتشير خرائط الكنترول الأوروبي، الى توقعات بحالة جوية شبه شاملة اوائل شهر أيار المقبل، حيث ان هناك اشارات لحالة جوية ربيعية شاملة.