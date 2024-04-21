ملخص طقس العراق وخارطة الأمطار والغبار في الساعات القادمة

وتشير خرائط الطقس الى ان ظهورالسحب الركامية الرعدية في بعض المناطق وتحديدا في بادية السماوة والانبا، مع هطول متوقع في اماكن متفرقة من مدن البلاد هذا اليوم.ويتسبب نشاط متوقع للرياح مع تقلبات في الاتجاه، بتصاعد الغبار في غرب وجنــوب غرب البلاد.ومن المتوقع ان تشمل زخات مطرية خفيفة الشدة مناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد والجنوب الغربي وباقي مدن الوسط والفرات الاوسط بصورة متفرقة.وستكون الرياح سطحية النشاط في جنوب ووسط البلاد، فيما تكون شمالية شرقية في شمال وغرب البلاد وتحولاتها على فترات خلال نهار وليل اليوم الاحد ينتج عنه موجات من الغبار في مناطق محدودة في غرب وجنوب غرب البلاد وكذلك نينوى والانبار .