تستوجب "الحذر".. حدوث حالة جوية "ربيعية ممطرة" في العراق الأسبوع المقبل

وذكر عطية في منشور عبر صفحته بالفيسبوك، ان أجواء غير مســتقرة، ابتداء من مـســـــاء يــوم الأثنــــين 29/4 ولغاية صباح يوم الجمعة 3/5، مشيرا الى ان حالة جوية ممطرة ربيعية متقلبــة تســــتوجب الحذر والاحتياطات فـــــــي بعض المدن حـيث مازالت المؤشرات لفرص هطول غزير في بعض المدن خلال الفترة المذكورة أعلاه".وأضاف ان التركيز الان على مدن الجنــــوب والوســـــــط والغربية حسب طبيعـــة تــمركز الــــــمـنخفـض بالطبقات العليا وذروة التأثير ستكون يوم 2/5 والتغييرات واردة.