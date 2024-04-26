العراق يصل ذروة الموجة الحارة لكن: السخونة الأكبر ليست في الجنوب!

ويقول الراصدون الجويون ان ذروة الموجة الحارة ستكون هذا اليوم ويوم غد السبت، حيث تقع مناطق غرب وشــــــمال العراق تحت تأثير كتلة هوائية مدارية حارة تتسبب في تسجيل درجات حرارة أربعينية جهة غرب البلاد وهي أعلى من تسجيلات مدن الجنوب والوسط حاليا و التي تتأثر بنسبة أقل.ويراقب المختصون خرائط طقس العراق التي تشير الى منخفض جوي وموجة مطرية الأسبوع المقبل، وتمتد من يوم الاثنين المقبل أي بعد يومين من الان، وتستمر حتى الاحد من الأسبوع الذي بعده.وستكون الأجواء غائمة جزئيًا ونشاط متوقع للرياح وموجات غبار محدودة تسبق الموجة حيث يتم تسجيل هذه المشاهدات يوم الاحد المقبل، مع امطار متوقعة جهة غرب وجنوب غرب البلاد.وستكون ذروة الحالة المطرية وشدتها خلال يومي 2 و3 أيار المقبل، لكن والهطول لا يكون مستمرا، لان السحب ستكون سحبا ركامية مزنية تتفاوت في كمياتها بين مكان وآخر.