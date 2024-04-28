الشتاء يأبى الرحيل.. تعرف على طقس العراق خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون على العموم غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية وحدوث عواصف رعدية مصحوبة بتساقط البرد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية مصحوبة بتساقط البرد في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس فيها غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية تكون غزيرة في الاقسام الشرقية من البلاد وعواصف رعدية مصحوبة بتساقط البرد، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".