مشاهد شتائية في بغداد واخواتها.. غيوم رعديّة تحجب النهار وساعات من الأمطار والحالوب قادمة

وترصد صور الاقمار الصناعية تشكل حزام من السحب الركامية الرعدية الممطرة مصحوب بهطول امطار متفاوته الغزارة مع نشاط عالي للعواصف الرعدية في مناطق جنوب الانبار وغرب النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ونتوقع والعاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين وبعض مناطق الفرات الاوسط كما تشهد مدن إربيل ودهوك وشرق الموصل هطول امطار رعدية غزيرة ومع حلول ظهر ومساء وليل اليوم تتسع رقعة الامطار لتشمل مناطق واسعة من البلاد.ومن المتوقع ان تتركز الحالة الجوية في الاقسام الشمالية والشرقية وبعض مناطق وسط البلاد وتساقط امطار مختلفة الشدة تكون احياناً غزيرة الى غزيرة جداً ورعدية، مع فرص عالية لتساقط حبات البرد في مناطق عديدة من مناطق البلاد، حيث تستمر فرص الامطار تستمر لغاية عصر اليوم الجمعة وينتهي تأثير المنخفض الممطر.وتختفي آثار الشمس من على العاصمة بغداد في الوقت الحالي حيث تتراكم السحب بشكل كثيف في سماء العاصمة مما حول الأجواء الى شبه مظلمة.