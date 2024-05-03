في يومها العالمي.. العراق يتراجع مرتبتين بحرية الصحافة في مؤشر 2024

وبحسب تقرير حرية الصحافة لهذا العام الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، فأن المؤشر السياسي هذا العام كان الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الخمسة المتعلقة بحرية الصحافة حيث سجل متوسط انخفاضا عالميا قدره 7.6 نقطة.على المستوى الدولي، يتميز هذا العام بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لفرض مبادئ حماية الصحفيين، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222. وقد اتسمت الحرب في غزة بعدد قياسي من الأحداث. من الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام منذ أكتوبر 2023. وقُتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك 22 على الأقل أثناء عملهم، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.جاء العراق بالمرتبة 169 عالميًا بحرية الصحافة من اصل 180 دولة في العام 2024، منخفضا بدرجتين عن العام الماضي 2023 والذي كان ترتيبه فيه 167 عالميًا.وانخفضت نقاط العراق من 32.9 في عام 2023 بحرية الصحافة، الى 25.4 في العام الحالي 2024.وتظهر البيانات تراجع نقاط العراق في المؤشر السياسي من 39.2 الى 20.6، وتراجع المؤشر الاقتصادي من 28 الى 22.1، وتراجع المؤشر الاجتماعي من 36 الى 29.4 نقاط، وتراجع مؤشر الأمان من 29.9 الى 28.6.ويصف تقرير مراسلون بلا حدود العراق، بانه بين الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات، يواجه الصحفيون تهديدات من جميع الجهات ويواجهون ضعف الدولة التي تفشل في واجبها في حمايتهم، ومنذ بدء العام الحالي، يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين 2 بحسب التقرير.