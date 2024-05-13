الأنواء الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن، "الطقس ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية فسيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".وأضاف أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى أن "طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وبضع درجات في المنطقة الجنوبية"، لافتا الى ان "الحالة الجوية ليوم الجمعة المقبل، سيكون الجو صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".