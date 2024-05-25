الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة

الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأحد، الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم وتصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينا أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى، أن "يوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى، أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، الطقس على العموم سيكون صحو مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".