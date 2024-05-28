وتشير خرائط طقس العراق، الى ان "المرتفع الجوي شبه المداري سيشتد في المستويات العليا من الغلاف الجوي مما يؤدي لإرتفاع درجات الحرارة بعموم العراق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بسبب كتلة الهواء الحار المرتبطة به".وتبلغ ذروة اول موجة حر خلال هذا الموسم لتؤثر على جميع مدن البلاد، يوم الخميس المقبل، لتنخفض قليلا يوم الجمعة وبشكل مؤقت لساعات معدودة، بسبب مجيء تيارات هوائية أقل حرارة من البحر الابيض المتوسط، وذلك قبل ارتفاعها مرة اخرى مطلع الاسبوع القادم.وستكون درجات الحرارة ضمن مستويات 40 و35 في الشمال، والغرب بين 35 و38، والوسط بين 43 و46 درجة، والجنوب حول الـ48 وقد تصل الى 50 مئوية.وتعتبر هذة القفزة في درجات الحرارة الاولى من نوعها خلال هذا العام ويمكن اعتبارها موجة حارة (صغرى) نتيجة تعرض البلاد لمرتفع جوي شبه الاستوائي قوي، بحسب المختصين.