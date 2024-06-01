العراق يدخل فصل الصيف فلكيًا بانكسار الحرارة.. وينتظره 90 يومًا ساخنًا

ومن الجانب الفلكي، فأن فصل الصيف بدأ اليوم، فيما سيحدث الانقلاب الصيفي مساء يوم 20 حزيران، أي بعد 20 يومًا، وعند الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد.وسيستمر الصيف لأكثر من 90 يوما باعتباره أطول فصول السنة حتى الاعتدال الخريفي الفلكي يوم 22 أيلول.ويصادف بدء الصيف فلكيا اليوم السبت مع انخفاض درجات الحرارة في العراق مقارنة باليومين الماضيين، إذ ستسجل بغداد 39 درجة مئوية بعد أيام من الحرارة الشديدة.وعند الانقلاب الصيفي في 21 حزيران، ستكون الأجواء مستقرة مع استمرار ارتفاع اكثر في مناطق الجنوب ومن المتوقع تصل درجات الحرارة الى 50 مئوية.وستبدأ موجة حارة قوية هي الأولى، وموعدها قبل بداية الانقلاب الصيفي وتستمر عدة ايام مطلعها الاحد القادم وتتعمق لتصل ذروتها مع نهاية الاسبوع القادم ، حيث من المتوقع ان تسجل مناطق من وسط وجنوب البلاد الاحد القادم 44-45 مئوية، وتتعمق لتسجل نهاية الاسبوع بين 47-49 مئوية وربما تصل حاجز ال 50 مئوية لاسيما جنوبا .