توقعات متشائمة لطقس العراق.. صيف لاهب وأرقام قياسية قد تصل لـ55 مئوية

وبحسب خرائط الطقس، فأن أجواء صيفية لاهبة يشهدها العراق اليوم السبت والأيام القادمة فيما تقترب درجات الحرارة من الـ50 درجة مئوية في مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد وبشكل أقل في باقي المناطق الغربية والشمال.ويأتي هذا التصاعد بالحرارة بسبب سيطرة كتلة هوائية حارة على المنطقة، وبينما تنحسر موجة الحر بشكل قليل بحلول يوم الخميس القادم، الا انه رغم ذلك يبدو أن صيفاً لاهباً سيكون بانتظارنا هذا العام، بحسب مختصين بالرصد الجوي.ومن المتوقع ان تتشكل سحب ممطرة على مرتفعات الشمال خصوصاً دهوك وقد تشمل أجزاء من شمال الموصل وهي فرصة محدودة عموما قد تتحسن الأيام القادمة، فيما تبدأ موجة الرطوبة في الجنوب من مساء اليوم وتزداد نهار الغد الأحد وتنتهي مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء.ومع نهاية الثلث الثاني من الشهر الجاري الحالي وبداية الثلث الأخير متوقع ان تتأثر مناطق البلاد بموجة حر متطرفة او شديدة وقد تسجل أرقاما قياسية في الحرارة، حيث يحذر المركز الأوروبي من حرارة تصل الى ٥٥ درجة مئوية في جنوب العراق مع نهاية الشهر الحالي، الا ان التوقعات قابلة التغير، بحسب مختصين.