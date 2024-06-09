طقس العراق: تصاعد للغبار خلال الأسبوع الحالي

ووفق تقرير صادر عن الهيئة، فإن طقس اليوم الأحد، صحو مع بعض الغيوم، في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائمًا في المنطقة الشمالية، ولا تتغيّر درجات الخرارة في البلاد، باستثناء انخفاض تشهده الأقسام الغربية منها.إما طقس يوم الإثنين سيكون صحوًا إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائمًا في المنطقة الشمالية مع زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحيانًا، ولا تتغيّر درجات الحرارة عن اليوم السابق في جميع مناطق العراق.وبالنسبة لطقس يوم الثلاثاء سيكون صحوًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائمًا جزئيًا إلى غائم في المنطقة الشمالية مع زخات مطر متفرقة خلال النهار خاصة في أقسامها الشرقية، فيما تنشط الرياح مع فترات مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، بينما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات في الوسطى والشمالية، وقليلاً في المنطقة الجنوبية.وتوقعت الهيئة أن يكون طقس يوم الأربعاء صحوًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائمًا جزئيًا في المنطقة الشمالية، وتنشط الرياح على فترات مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ولا تتغيّر درجات الحرارة عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما ترتفع قليلاً في شمال البلاد.وسيكون طقس يوم الخميس المقبل، صحوًا في جميع المناطق العراقية، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تتغيّر عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية.