طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الهيئة ذكرت في بيان، أن الطقس الخميس صحو وفي المنطقة الشمالية غائم جزئي وفي أقسامها الجبلية غائم مع زخات مطر خفيفة قليلًا تكون رعدية أحيانًا، ودرجات الحرارة مقاربة لأمس الأربعاء.وبحسب الهيئة، تتراوح درجات الحرارة بين: 40-43 في الشمال، و43-45 في الوسط، و45-46 في الجنوب.وأشارت، إلى أن طقس الجمعة صحو بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما درجات الحرارة ترتفع قليلًا في المنطقتين الوسطى والجنوبية.وليوم السبت، توقعت طقسًا صحوًا وفي المنطقة الشمالية صحوًا إلى غائم جزئي ودرجات الحرارة ترتفع قليلًا في عموم العراق.