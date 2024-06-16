تحذير جديد من الأنواء الجوية بشأن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ابتداءً من يوم غد الإثنين سترتفع درجات الحرارة ومن المتوقع ان تصل إلى 50 مئوية وما فوقها"، مبينة، نحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.ادناه جدول لدرجات الحرارة للأيام المقبلة في العراق: