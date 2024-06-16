الأطول منذ 5 سنوات.. "كتلة حارة" تبسط سيطرتها على أجواء العراق (خريطة)

وذكر السلامي في منشور عبر الفيسبوك تابعته السومرية نيوز، إن "كـتـلـة حارة تبسط سيطرتها على أجواء البلاد بدأ تأثيرها فعليا يوم أمس، ومن المتوقع ان تستمر (الكتلة الحارة) الى منتصف الأسبوع المقبل بدرجات حرارة (48-49-50-51-52) باستثناء مدن الشمال تسجل أقل نسبيا"، مشيرا إلى أنها "تعتبر اطول موجة حر تؤثر على البلاد قياسا بالـ 5 سنوات الماضية".وتوقع السلامي درجات الحرارة العظمى يوم غد الإثنين وكانت كالآتي:🔴دهوك 40🔴الموصل 44🔴اربيل 43🔴كركوك 45🔴السليمانية 39🔴صلاح الدين 47🔴ديالى 48🔴بغداد 48🔴الأنبار 46🔴واسط 48🔴بابل 48🔴كربلاء 47🔴الديوانية 49🔴النجف 48🔴السماوة 49🔴ذي قار 49🔴ميسان 50🔴البصرة 50