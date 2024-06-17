طقس العراق.. خارطة توزيع الدرجات الخمسينية و4 نصائح تنقذك من الأشعة القاتلة

وتظهر خارطة الطقس التي أعلنتها هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن تسجيل الناصرية اليوم الاثنين درجة حرارة 50 درجة مئوية، لتنضم يوم غد الثلاثاء مدن العمارة والبصرة الى الناصرية، اما الأربعاء فيتم تسجيل درجة حرارة 50 مئوية في بغداد والنجف والعمارة والبصرة والناصرية، ويوم الخميس تتصاعد الحرارة في النجف والعمارة والبصرة والناصرية الى 51 مئوية، وتسجل بغداد والانبار 50 مئوية.ويتم تسجيل هذه الدرجات في الظل وتكون أعلى بكثير تحت أشعة الشمس، كما من المتوقع ان تشتد الموجة الحارة اكثر خلال أيام 19/20/21/22 وتنتهي يوم 23 فيما توجد مؤشرات على موجة حر اخرى خلال اخر ثلاث ايام من الشهر الجاري.ونصح مختصون، بضرورة الوقاية من الاشعة فوق البنفسجية، عبر تجنب التعرض لأشعة الشمس في اوقات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 مساء، وارتداء ملابس واقية تغطي معظم اجزاء الجسم اثناء العمل خارج المنزل ، وشرب السوائل بكميات مناسبة ، وتجنب السفر برا خلال وقت الظهيرة.