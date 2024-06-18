أمطار بهذه المناطق.. أربع محافظات عراقية تسجل حرارة خمسينية اليوم

وأظهرت جداول الطقس، التي وردت لـ السومرية نيوز، تسجيل 4 محافظات (ميسان، ذي قار، المثنى، والبصرة) درجات حرارة خمسينية، اليوم الثلاثاء.وبحسب الجداول أيضاً، فإن طقس اليوم سيشهد هطول أمطار "خفيفة" في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية "تكون رعدية أحياناً".أما طقس الأربعاء والخميس، فلا يشهد اختلافاً كبيراً بدرجات الحرارة عن يوم الثلاثاء، مع بعض القطع من الغيوم في مناطق متفرقة.وسيكون طقس الجمعة، صحو حار مع بعض القطع من الغيوم، وارتفاع قليل بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية.بينما يشهد طقس السبت، غباراً في بعض الأماكن وانخفاض نسبي بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى، ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.