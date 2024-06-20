ملخص طقس العراق خلال يومين.. نصف غليان في 7 محافظات غدًا

وبحسب تقرير هيئة الانواء الجوية الذي ورد للسومرية نيوز، فأن 5 محافظات عراقية ستسجل اليوم الخميس، درجة حرارة تبلغ 50 مئوية، وهي بابل، والنجف، وذي قار، والمثنى، والبصرة.فيما من المتوقع ان يرتفع عدد المحافظات التي ستسجل حرارة خمسينية، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة، غدا الجمعة، لتسجل 7 محافظات درجات خمسينية، بينها محافظتان هي النجف وذي قار ستسجلان 51 مئوية، فيما تسجل بغداد وميسان والبصرة والمثنى وبابل، درجة حرارة 50 مئوية.وابتداء من يومي الاحد والاثنين القادمين، ستنخفض درجات الحرارة نسبيا في جميع المناطق.