الاستخبارات العسكرية تحبط عملية إطلاق صواريخ في صلاح الدين

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة تم احباط عملية اطلاق صواريخ من منصة في منطقة تلول الباج في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة".وأضافت أن المنصة عبارة عن راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم كان الارهابيون يرومون بها استهداف قطعاتنا الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة".