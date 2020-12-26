العمليات المشتركة: بغداد آمنة ونلاحق مطلقي الصواريخ

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن "قيادة العمليات المشتركة ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر، لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".وأضاف الخفاجي أن "العاصمة بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارة الدفاع والداخلية وهي تعمل بجهد كبير ، وأيضاً قطعات الحشد الشعبي ،والقطعات التابعة إلى وزارة الأمن الوطني، وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى، التي تعمل بكفاءة وإمكانيات عالية جداً"، مؤكداً أن "بغداد آمنة ،ولا يوجد تهديد لها".وتابع أن "قيادة العمليات المشتركة كثفت الجهد الاستخباري بملاحقة مطلقي الصواريخ، ومتابعة التنظيمات التي تحاول أن تسيء إلى الوحدات والأهداف الحيوية".