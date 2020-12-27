شرطة كربلاء تصدر بيانا بشان الطفل المعنف وتعلن اعتقال عائلته

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاحد، بيانا بشان الطفل المعنف في المحافظة، فيما اعلنت عن اعتقال عائلته.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بتوجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء عد معن الذي تابع وبشكل مستمر مع قائد شرطة كربلاء المقدسة والفريق المرسل من قبله قضية الطفل المعنف، والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من قبل أفراد عائلته، وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل متخصص مشترك من قسم العلاقات والإعلام والشرطة المجتمعية وقسم حماية الأسرة والطفل وحقوق الانسان وبحضور لجنة من الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ومديرية شؤون العشائر وبالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في كربلاء المقدسة وجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية في المحافظة".

واضافت انه " جرى البحث عن هذا الطفل حتى تم التوصل إليه وبحضور وإشراف ميداني من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني والذي وجه بتقديم الدعم والمساعدة له وعرضه على الجهات الصحية لغرض علاجه".

وتابعت انه "تم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته وجرى اصطحابهم الى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل"، لافتة الى انه "من خلال المعلومات الأولية تبين ان سبب التعنيف بحق الطفل هو بسبب خلافات عائلية".

واكدت انها "تعمل برصد الحالات الإنسانية أو اي حالات عنف أسري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اي شخص يثبت تورطه في مثل هذه القضايا من أجل حماية جميع المواطنين وتعزيز الأمن المجتمعي وفرض القانون".