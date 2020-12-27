صحيفة كويتية: ايران تنقل صواريخ وطائرات مسيرة الى العراق

ذكرت وسائل إعلام عربية، قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل عتاد عسكري إلى العراق.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر قولها إن "الحرس الثوري قام بنقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق".

وأضافت أن "الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية".

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن "عمليات نقل صواريخ "آرش" والطائرات المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى معسكر الكوثر التابع لفيلق القدس، والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ شلمجة الحدودي إلى العراق".

ولم يتسن لـ السومرية نيوز، التأكد من صحة هذه المعلومات.