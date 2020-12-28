القبض على ثلاثة إرهابيين يعملون ضمن "الخلايا النائمة" في كركوك

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كونهم من خلايا داعش النائمة التي تنشط في محافظة كركوك".وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من خلال نصب سيطرات في اطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الامنية، فضلاً عن اشتراك احدهم بما يسمى معركة الفتح المبين بالهجوم على مدينة كركوك بداية عام 2015".وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه تم "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد تدوين اقوالهم بالاعتراف".