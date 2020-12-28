الكشف عن نية "مبيتة" لاستهداف الخضراء في احتفالات رأس السنة

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن رصد عملية نقل صواريخ إلى إحدى مناطق شرقي العاصمة، تمهيداً لقصف المنطقة الخضراء في احتفالات رأس السنة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم رصد معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بعملية نقل صواريخ نوع (كراد) الى منقطة حي المعامل شرقي العاصمة، بغية استهداف المنطقة الخضراء في ليلة رأس السنة".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إصدار توجيهات امنية لمراقبة وتفتيش المناطق التي يحتمل وصول الصواريخ إليها، كما وجهت بمتابعة اي تحركات مريبة والتشديد على مراقبة عجلات الحمل والدراجات".