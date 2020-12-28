الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
4
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
4
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
فن نيوز
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
البيان الختامي للقمة الخليجية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
مقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شرق ديالى
أمن
2020-12-28 | 13:20
2,655 مشاهدة
افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح شرق ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوما مسلحا وقع اليوم على شقيقين يبيعان السمك ضمن ناحية كنعان شرق ديالى ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة اخر".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
العراق
هجوم
+A
-A
آخر الاخبار
01:30 | 2021-01-06
01:30
اقتصاد
خام برنت فوق 54 دولارا للمرة الأولى منذ 26 شباط
15:11 | 2021-01-05
15:11
أمن
مقتل جندي واصابة اخر بنيران قناص في ديالى
14:47 | 2021-01-05
14:47
سياسة
الصدر يغرد بذكرى "مئوية" الجيش العراقي
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الدولار ينخفض أمام الدينار في الأسواق المحلية
اقتصاد
27.47%
03:46 | 2021-01-04
الدولار ينخفض أمام الدينار في الأسواق المحلية
03:46 | 2021-01-04
الكاظمي يصدر اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية
سياسة
16.98%
10:18 | 2021-01-04
الكاظمي يصدر اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية
10:18 | 2021-01-04
المرور تعلن قطوعات الطرق غداً في بغداد
محليات
15.67%
12:48 | 2021-01-05
المرور تعلن قطوعات الطرق غداً في بغداد
12:48 | 2021-01-05
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
سياسة
14.63%
15:23 | 2021-01-04
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
15:23 | 2021-01-04
بالصور.. شلل في حركة السير ببغداد دون معرفة الاسباب
محليات
13.2%
09:35 | 2021-01-04
بالصور.. شلل في حركة السير ببغداد دون معرفة الاسباب
09:35 | 2021-01-04
بالصور.. الكاظمي في التحرير
سياسة
12.04%
11:45 | 2021-01-04
بالصور.. الكاظمي في التحرير
11:45 | 2021-01-04
المزيد
إستفتاء
هل تتوقع فقدان السيطرة على جائحة كورونا في العراق؟
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.