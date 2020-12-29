القبض على "مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الحراري" في الموصل

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "بعملية نوعية واستباقية انفردت بدقة المعلومة الاستخبارية وجرأة التنفيذ تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الليلي لقاطع جبال قره جوغ بعد نصب كمين محكم له في منطقة المكوك القريبة من منطقة الكشافات التابعة لقضاء القيارة بالموصل".وتابع، أن المعتقل "هو احد العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".