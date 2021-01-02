تركيا تعلن ضبط أسلحة وذخائر لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن قوات الجيش المشاركة في عملية "مخلب النمر"، ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر تعود لعناصر "حزب العمال الكردستاني" في شمالي العراق.



وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن "القوات الخاصة التركية كشفت عن وجود أسلحة وذخائر ومؤن داخل مخابئ ومغارات عائدة لإرهابيي المنظمة وقامت الفرق المختصة بتدمير بعضها".