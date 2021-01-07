انقلاب عجلة عسكرية يودي بحياة جندي في الأنبار

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن جندياً في الجيش لقي مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انقلاب عجلة عسكرية على الطريق الدولي السريع شرق قضاء الرطبة (360 كم غرب الرمادي).

