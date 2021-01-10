هدد بنشر صور طليقته.. الشرطة المجتمعية توقف شخصاً مبتزاً بالأدلة

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني مارسها زوج بحق طليقته الثانية بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تتنازل عن حقوقها".وأضافت أنه "في الاثناء استطاعت الشرطة المجتمعية من مواجهة المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، التي لم يجد حيالها إلا الاعتراف بها، فيما تم حذف محتوى الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتز".