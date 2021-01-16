الاستخبارات: ضبط كدس للعتاد داخل منزل متروك وسط بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية من احد المتعاونيين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد داخل احد الدور السكنية المتروكة منذ عام 2003 في منطقة الباب المعظم".وأضافت أن المنزل "احتوى بداخله على اسلاك كهربائية عدد 2 وناظور عدد 2 وبواري عدد 3 كوانتم مسدس ومرشح كيمياوي عدد3 وصواعق عدد6 واطلاقة بكيسي عدد 500 تقريبا وحشوة هاون عدد 30 ونصف كيس مادة اليوريا ولايت عدد 3، فضلاً عن علبة باورد اسود عدد 2 وعلبة فوسفات الالمنيوم عدد 18 وعبوات عدد 4 وصاعق ضد الدروع ويوريا تستخدم للعبوات ورمانة يدوية وكاتم صوت كلاشنكوف عدد 5 وقنبرة هاون عيار 82 ملم".وتابعت الوكالة أن الكدس ضم كذلك "قالب Tnt وزن 4 كيلو غرام وكراسات عسكرية عدد 7 ودوائر كهربائية مع قناع كيمياوي وكبريت صلب وزن 2509 كغم وعلب حبر عدد 8 ومادة الشب 1 كغم"، مبينة أنه "تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي المرافق بدون حادث يذكر".