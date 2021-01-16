اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القبض على مهربين للمخدرات من الجنسية الآسيوية في البصرة.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات حرس الحدود في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين من الجنسية الاسيوية يتاجران بالمخدرات في منطقة المعامرة بمحافظة البصرة".

واضافت ان "عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم لها والقبض عليهما اثناء تسللهما بواسطة زورق نهري من احدى دول الجوار وبالجرم المشهود وبحوزتهما (٢ كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة)".

وتابع انه "تم ضبط المخدرات بمحضر ضبط وايداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".